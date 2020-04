Hace varios días que muchos nos pronunciamos acerca de lo sensato que sería que los funcionarios políticos se bajaran los sueldos y hubo varios cacerolazos en todo el país con esa consigna. Uruguay lo ha hecho y el dinero recaudado irá a un fondo para asistir a la lucha contra la pandemia. La reacción de los cortesanos y militantes defendiendo el sueldo de los políticos dio vergüenza ajena. Siempre los K pueden caer más bajo. Como cualquier fuerza política autoritaria y populista siempre se expresarán para complacer al poder. Son una manada. Defendieron que se les quite dinero a los jubilados y ahora defienden el sueldo de los políticos. El dinero hace a los militantes K defender cualquier cosa. La indigencia intelectual de esta gente los lleva a repetir lo que les mandan sin capacidad de pensar por sí mismos. Hasta hace un tiempo decían “menos mal que esta crisis no fue con Macri”. Ahora, defienden la ejemplaridad de Moyano y dicen que el que se expresa con críticas o golpea la cacerola no quiere “cerrar la grieta”. La grieta en la Argentina es moral: está la mafia y están los ciudadanos honestos. No hay nada que cerrar. Y la intolerancia hacia el que piensa distinto solo muestra autoritarismo. El fanatismo hace que se encierren en su mundo de fantasía y buscan estigmatizar al que piensa distinto.