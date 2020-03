Sin embargo, los argentinos parecen no estar –por ahora- adjudicándole responsabilidades al gobierno. Algo que, por otra parte, suele ser bastante usual ante crisis originadas en factores externos (terremotos, pandemias, tormentas, etc), y no en errores o actitudes de actores gubernamentales. Si bien es una situación delicada y ya hay evidentes signos de cierta paranoia en la sociedad local, no se le están atribuyendo responsabilidades y echándole culpas al Ejecutivo.