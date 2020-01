Pero hay nuevas infinitas tareas cotidianas que la vertiginosidad del moderno capitalismo nos impone: somos nosotras las que mayoritariamente comparamos precios y caminamos a cinco lugares diferentes para comprar más barato, somos nosotras las que hacemos colas y perdemos horas en comunicaciones telefónicas para reclamar que las empresas de servicios públicos privatizadas nos cobran mal, o miden mal, o que el internet concentrado en las telefónicas monopólicas se corta y no funciona, o que un sistema de alarmas, telefonía celular o una empresa de salud arbitrariamente te cambia de plan o te cobra lo que se les da la gana, o la mala presentación de los servicios de transporte, o que la venta online o la venta telefónica de la empresa de electrodomésticos funciona mal y no te entregan el producto o no te facturan correctamente, o que la tarjeta de crédito te cobra lo que no corresponde, o la comisaria donde denuncias reiterada e inútilmente robos y hurtos sin que haya ninguna eficacia en la recuperación de lo robado… etc. Esto es: lo que las empresas se ahorran en personal de atención al público y ganan especulando con los dineros mal cobrados y lo que el Estado recorta en control de las prestaciones de servicios a esas empresas o en defensa de derechos de la ciudadanía, todo eso además tiene costos invisibles cuyo valor nadie valora y que pagamos con nuestro trabajo no remunerado, nuestro tiempo y hasta nuestra salud, por la malasangre cotidiana que nos hacemos.