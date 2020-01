Las personas que se sienten víctimas de lo políticamente correcto quizás no tengan medida del dolor que pueden provocar cuando lo que dicen es una invitación a anular derechos adquiridos a otras personas. Quizás no hayan padecido los distintos grados de violencia verbal, psicológica o física, la exclusión, la invisibilización o la simple y aplastante falta de reconocimiento como sujeto. Por eso, nada más que por eso, no pueden sentir empatía con quienes sí la padecen. Quisiera pensar eso, que simplemente no se detuvieron a pensar demasiado.