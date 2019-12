La reducción de gasto en jubilaciones es difícil de cuantificar. Es más, la facultad para actualizar los montos no está definida, con lo cual dependerán de la lapicera del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, son muchísimos los jubilados que recibirán un bono extra. No he visto ninguna estimación de cuanto se ahorra pagando menos comparado con el monto de los dos bonos a pagar. ¿Cuánto será en definitiva el ahorro? Y si lo fuera, ¿por qué no tocar también las jubilaciones VIP?