En nuestro caso, no sólo subestimamos la inflación sino que intentamos solucionarla en el discurso antes de ocuparnos de ella en la gestión alcanzando un nuevo récord sobre el incremento más alto del IPC (Indice de Precios al Consumidor) desde 1991. La última etapa de la subestimación comenzó en 2015 cuando Mauricio Macri dijo antes de ser presidente: “la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío” . El desafío se convirtió en un problema atroz y fue uno de los mayores inconvenientes a lo largo de toda su gestión.