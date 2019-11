En lugar de Caserio, Cristina vicepresidente quiere a José Mayans, un hombre que reporta al eterno gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Es decir, un parlamentario leal y consecuente con la ex presidente. Acepte o no, el cristinismo aplicó el viejo axioma latino que dice “Promoveatur et removeatur”, utilizado por siglos en su dinámica interna por la Iglesia Católica. Se jerarquiza a un sacerdote para que deje el lugar a uno más conveniente para la línea de pensamiento del Pontificado.