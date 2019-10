Es una desigualdad hiriente, que el derrame no corrige. Lázaro (el pobre, no el revivido) “ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico”, nos cuenta el Evangelio (lc.16, 19-31). Seguramente no lo lograba, ya que la parábola dice que yacía a la puerta del millonario, no en el comedor. ¿Le enviaba este último las “migajas” (ni siquiera las sobras)? Probablemente si, siquiera un poco, pero igual se condenó: el “derrame” de las migajas no fue suficiente.