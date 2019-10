Posteriormente, y en línea con lo antes planteado, se elaboraron recomendaciones, las que desarrollaremos en detalle en el documento referido, y entre las que podemos mencionar muy brevemente: recuperar el Plan Nacional de formación continua y situada, para fortalecer las capacidades locales; preparar a los jóvenes para el siglo XXI con contención y seguimiento; nuevas formas de enseñar y aprender; menos pero más profundos contenidos; la escuela como sede social pero no responsable social y con información de calidad y dispositivos tecnológicos; evaluaciones constructivas y no punitivas; cumplimiento del porcentaje del PBI previsto para educación, con distribución equitativa, monitoreo y rendición de cuentas; acompañamiento del Ministerio Nacional a las provincias, con formación de cuadros técnicos locales; y finalmente, la generación de un Plan Nacional de Educación a largo plazo (no menos de 10 a 15 años) con un objetivo de igualdad, legitimidad político educativa, federal y de construcción participativa, que junto con el acompañamiento de un relato, explique hacia dónde vamos, con un gobierno que sea capaz de ejecutarlo en serio y medios de comunicación comprometidos en replicarlo y fomentarlo. Todo ello contando con la corresponsabilidad de todos los adultos: docentes, directivos, dirigencia política, sindical, familia y comunidad.