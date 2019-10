Se proyectan tres efectos paralelos sobre el mercado laboral. En primer lugar, un crecimiento sustancial en la demanda y los salarios en ocupaciones que implican tareas cognitivas creativas y no repetitivas donde la mano de obra calificada tiene una ventaja comparativa. Al mismo tiempo, es probable que aumente la demanda en ocupaciones no rutinarias de carácter manual, que hoy por hoy son difícilmente automatizables (servicios personales, servicios alimentarios, limpieza, cuidado de adultos mayores, etc.), generalmente desarrolladas por personas de bajo nivel educativo y con salarios relativamente bajos. Finalmente, el gran descenso de la demanda se dará en ocupaciones de nivel medio, que en general requieren de actividades tanto de orden físico como cognitivo, pero caracterizadas por ser repetitivas y rutinarias. Los motivos son evidentes: muchos de esos puestos siguen reglas definidas cada vez más sencillas de codificar y computarizar. Además, cabe recordar que no hace falta que una máquina replique a un trabajador en toda su capacidad para que lo reemplace en su puesto de trabajo. Solo debe replicar a un costo más bajo cierta proporción de algunas actividades por las que se le pagan.