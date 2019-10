Su opinión sobre lo sucedido previamente al 2015 no tiene solo que ver con los hechos graves de corrupción o con los problemas económicos que bien señaló Roberto Lavagna en el debate, sino con algo más amplio. Fernández llevará con él al poder a la estructura de dirigentes más poderosa del país, la que ha gobernado la mayor cantidad de años desde el regreso de la democracia: ¿cómo asegurar que no sucederá lo mismo que otras veces, que el péndulo no vuelve al lugar de origen? ¿O todos los problemas llevan el nombre de Mauricio Macri? Para salir del laberinto en el que se mete cada vez que se niega a calificar a Nicolás Maduro como un dictador, ¿era necesario inventar que alguien está planeando enviar soldados argentinos a Caracas? ¿De verdad la educación pública está viviendo un gran momento en la Argentina? ¿En serio los hospitales entraron en crisis en 2015? ¿Daniel Scioli, el hombre que no mintió, es un ejemplo para sentar en primera fila, fue un buen gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Realmente Mauricio Macri tiene la responsabilidad por el brote de sarampión?