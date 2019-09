En el caso de Ford era más fácil saber lo que le disgustaba que sus preferencias. Despreciaba a los banqueros y a los especuladores de Wall Street, no le gustaba el alcohol, ni el tabaco, ni el ocio de cualquier índole (raramente se tomaba vacaciones), también despreciaba a la gente con sobrepeso, no le interesaban los libros y odiaba los rascacielos (porque creía que “hundirían” al mundo). No toleraba a los universitarios en general, a los católicos en particular y a los judíos en especial. El resentimiento contra estos últimos lo compartió con un político alemán que lo incluyó en el único libro que escribió (Mein Kampf) y cuando fue gobierno lo condecoró por sus coincidencias ideológicas y porque Henry Ford invirtió sumas enormes en fábricas en Alemania, que asistieron al despliegue económico de esta nación cuando Hitler fue canciller. Los camiones salidos de sus establecimientos ayudaron a transportar las tropas nazis por Europa, mientras sus connacionales dejaban sus vidas luchando en las playas de Normandía.