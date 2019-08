Además dice expresamente el texto firmado que no debe aumentarse el comercio a costa del ambiente. En particular el acuerdo se propone trabajar contra la deforestación, dejando sentado que se regulará que no entre a Europa carne ni soja que hayan sido producidas en áreas recientemente deforestadas, en especial del Amazonas, tal como ahora piden los finlandeses. Justamente allí está una de las razones detrás de las cuales muchos ven la posible intencionalidad de los incendios: deforestación ilegal para que avance la frontera agrícola y se sumen nuevas tierras para el pastoreo vacuno.