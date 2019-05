Cristina no hizo una revisión de lo actuado, ni siquiera se ha atrevido a hacer una imprescindible autocrítica. Sólo le importa subirse al envión de los cuestionamientos a la gestión de Mauricio Macri, que tiene numerosos flancos débiles que no tienen arreglo en el corto plazo. Y algo muy importante: sigue pensando como una dirigente populista, como lo que fue, con todos los riesgos que ello representa para una sociedad con muchos sectores que padecen necesidades no satisfechas por el sistema.