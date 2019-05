– Ley declarando la necesidad de la reforma con un único contenido (incluir entre las DT el texto de Acuerdo) el que deberá ser votado por sí o por no en bloque (a la manera del "núcleo de coincidencias básicas" de 1994). Esta ley –que en realidad es un acto institucional de naturaleza constitucional- debe declarar la nulidad absoluta de cualquier otra modificación a la Constitución.

– La ley designa a la Asamblea Legislativa como Convención constituyente, y así la convoca, disponiendo el momento de inicio de deliberaciones (que debería ser en el menor tiempo posible) y un plazo total de duración de sesiones, no mayor de diez días corridos (incluyendo juramento, aprobación de reglamento y otras formalidades) vencido el cual la Convención cesa en su competencia y se disuelve de pleno derecho.

-La ley declarativa es sancionada por ambas Cámaras en un mismo día, con las mayorías del artículo 30. El Presidente la promulga también en el día. Todo ello podría hacerse en el momento de la Asamblea del artículo 93 (cuando asuma el próximo Presidente) cumpliendo así con la exigencia del artículo 30: la necesidad de la reforma debe ser declarada por "el Congreso con el voto de las dos terceras partes, al menos, de sus miembros" (pareciera que no exige la vía bicameral, aunque para respetarla en la Asamblea podrían votar primero los miembros de un Cámara y luego los de la otra, cumpliendo en el mismo acto con los requisitos formales). El Presidente promulga esta ley en el acto.