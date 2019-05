En el año 2017, el Gobierno Nacional elaboró el "Plan Nacional del Agua y Saneamiento", donde se propuso como meta alcanzar una cobertura de 100% en agua potable y del 75% en cloacas. No obstante, el Plan no contemplaba a los 4428 barrios populares identificados por el RENABAP. Estas familias estaban fuera de los planes presidenciales. Son precisamente estos barrios dónde viven los pibes que no comen. Más del 97% carecen de cloacas.