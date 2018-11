Pero lo que más llama la atención en este año es la persistente ausencia de espacios de trabajo concretos convocados por los responsables de implementar las políticas educativas. Esta idea se constituyó en noticia. Se presentó con todas las lucecitas de colores y no se alteró a pesar de los pedidos, de las cartas, de las reuniones de las rectoras de los profesorados con distintos interlocutores. No se alteró a pesar de las movilizaciones, de las charlas de los especialistas y los estudiosos del tema, y de las demandas de las organizaciones gremiales. Este Gobierno no estuvo dispuesto a transformar la formación docente, porque si lo hubiese estado, los caminos para mejorarla eran otros. En primer lugar, tendría que haber conocido las instituciones formadoras y sus actores, y podría haber hallado allí experiencias, saberes, ideas, propuestas, planes de trabajo. La comunidad educativa ha mostrado disponibilidad para revisar sus prácticas. De hecho, muchas instituciones han implementado diversas estrategias en relación con la organización de los espacios curriculares, la acreditación de los aprendizajes, la organización institucional, el trabajo de los tutores, etcétera. Solo había que conocerlas. Lo que sí se ha negado a discutir es la UniCABA como solución única producto de un diagnóstico desconocido, realizado unilateralmente por la administración.