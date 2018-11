Es posible que hoy una inmensa parte de la población mire este partido desde la platea. Un juez y un fiscal citando empresarios y políticos que, arrepentidos o no, dan su versión de los hechos develando en el agregado una trama siniestra de corrupción sin precedentes. Mientras tanto, esos espectadores que se creen totalmente ajenos no lo son tanto. Ayer escuché de una persona a quien aprecio mucho: "Era obvio que estaba pasando esto, todos lo sabíamos, ¿pero qué podíamos hacer?". Es la frase prefecta que resume esa calidad de espectadores. Porque no es otra cosa que la mayoría de indignados que no aceptan más la corrupción, lo que va a blindar nuestro ambiente anticorrupción. No debemos aceptarlo más.