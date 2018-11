Las quiebras de empresas son normales en un mercado libre y consecuentemente competitivo. Como se ha dicho: "El empresario tiene la espada de Damocles de la quiebra sobre su cabeza". Si a una empresa se le "permitía" sostenerse en un mercado hiperregulado y dominado por una gran compañía estatal subvencionada como el que tenía la Argentina, y se toma la decisión de desregular, lo más seguro es que tarde o temprano entrará en crisis ante compañías más sólidas o más eficientes. Pero hay una razón distorsionadora fundamental que es el meollo del problema: es muy difícil competir si hay una compañía del Estado que puede operar con la certeza de que sus cuentas serán pagadas cualquiera sea su eficiencia y gestión empresaria. Las empresas estatales no tienen la espada de Damocles de la quiebra sobre su cabeza. A menos que el colapso general esté, como está, a la vuelta de la esquina y no haya otro camino que un ajuste que se resuelve fundamentalmente con mayor presión impositiva, y los ciudadanos comiencen a sospechar que los rojos de los números del Estado, en este caso sus compañías aéreas, es financiado con el fruto de su esfuerzo, ya sea que vuele o no en la embanderada aerolínea de todos.