Por eso, más que gobernantes siempre nos gusto tener patoteros, gritones y demagogos que nos hacían creer que haciendo un Hakka en Ezeiza las potencias se replegaban, se miraban entre ellas y decían: OJO CON LATINOAMÉRICA QUE ES EL FUTURO. Pero, lamentablemente, no nos alcanza con pensar en el "Plan Andinia" para creer que las potencias nos tienen en su mira porque el plan no llegó nunca y los chinos nos pusieron una base militar en nuestro territorio. Siempre cuidando la proa nos entraron por la popa; nunca entregamos, siempre con la dignidad falsa y el orgullo destruido pensamos que no nos iba a pasar nada mientras quede algo del General en San Vicente y cada vez nos alejamos más de ser una república, nos aislamos más del mundo y nos mentimos tanto, que acunamos una frase para la luneta trasera del viejo Fiat Duna que rezaba "ARGENTINA POTENCIA".