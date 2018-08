"Hoy 06/5/13 vuelvo a escribir después de la muerte de Néstor C. Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el 'valijeo'. Pero sí disminuyó la frecuencia, con la diferencia de que no se recolectaba el dinero para el ministro (Julio) De Vido y el propio Baratta, no quise anotar más por temor que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí nuevamente porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la sra. Presidenta Cristina F. de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales", escribió Centeno.