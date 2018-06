Participarán Francia, Alemania, Italia (podría boicotear todo a último momento), España (la que más recepciona extranjeros), Malta, Grecia, Bulgaria, Austria, Holanda y Bélgica. ¿Qué hacer con los que llegan por millones? Las posiciones son extremas y entre las extremas se huele a racismo, una vuelta a un pasado que concluyó a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Devolverlos a sus países de origen, no rescatarlos del mar, correrlos otra vez para Libia, aportarle más fondos a Turquía que abrió la frontera para que pasaran 3.800.000 sin pan y sin techo. Meterlos en guetos, descartarlos tan siquiera como ciudadanos de tercera. Es como si no existieran, como si no debieran existir, sin derecho a la vida.