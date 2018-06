Pues bien, a más de dos años de haber asumido, no ha logrado ni una cosa ni la otra: lo poco que ha hecho para reacomodar los "fundamentals" ha sido limitado para lograr esos objetivos, pero ha sido interpretado por la sociedad poco menos que como un ajuste brutal. Y el reconocimiento por no haber sometido a los más vulnerables a un acomodamiento violento de la economía nadie se lo hace. Con lo cual se ha quedado sin el pan y sin la torta. Alguien que se hubiera propuesto hacer las cosas tan al revés no lo hubiera logrado tan bien.