La autoridad máxima en esa junta fue Reinhard Heydrich quien afirmó que Alemania no puede "almacenar más judíos y la emigración ya no es posible." En consecuencia hay que "evacuarlos", esto es matarlos. Esa junta de demonios no hablaba de matar, usaba el eufemismo evacuar. Ellos mismos distorsionaban el lenguaje por el peso decisorio de las palabras. Se habló también de esterilizar a hombres y mujeres judías. Para no usar ese vocablo se propuso el inofensivo "reinserción médica".