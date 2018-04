La propuesta de esta jornada gratuita es que sean los propios escritos de Marx (también sus jóvenes intentos de ficción) los que suban a escena, no los de sus exégetas, no los de sus adoradores, no los de sus detractores. Que su voz sea escuchada de un modo no convencional en el contexto de toda su propia vida y obra, algo que vuelve imposible no viajar en el tiempo. Nos pareció que tal escenario podría promover un espacio de acercamiento personal y crítico para el público asistente (¿qué lectura y qué escucha no lo es?) a la vida y la obra de un hombre cuyo pensamiento provee herramientas conceptuales para seguir problematizando la realidad social en la que estamos inmersos.