Francisco va a Temuco para abrazarse con nuestros hermanos mapuches y con los pueblos y los movimientos sociales que allí se dan cita para reclamar tierra, techo y trabajo. "Las 3 T, un proyecto de los pueblos frente al proyecto-muro del dinero". Lo que vuelve histérico al poder amarillo es que hable o se meta con los temas de la gran política y sobre todo, que convoque a los movimientos sociales de todo el mundo, como lo hizo en Bolivia, México y el Vaticano en el 2016, donde les dijo a los miles de militantes de todo el mundo: "No se dejen encorsetar .Mientras se mantengan en el corsé de las políticas sociales, mientras no cuestionen la política económica o la política con mayúscula, se los tolera. Esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres… Cuando ustedes se atreven a cuestionar las macrorrelaciones, cuando chillan, cuando gritan, ahí ya no se los tolera porque se están saliendo del corsé, se están metiendo en el terreno de las grandes decisiones".