Esta columna sostuvo hace 8 meses, en una nota titulada "El Banco Central ¿Dr. Jekill o Mr. Hyde?, que se llegaría a una situación insostenible, ya que la máxima autoridad monetaria subía desaforadamente la tasa de interés para controlar una inflación que él mismo convalidaba al emitir fuertemente para cubrir el déficit que el gasto excesivo del Estado demandaba. Se proponía allí fijar un algoritmo de emisión autónomo, es decir sin injerencia del Ejecutivo. Evidentemente la nota no tuvo mucho éxito en su sugerencia, o el Central no tiene mucha independencia, no sólo desde el jueves último.