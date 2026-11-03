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Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 3 de noviembre

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 6,03 reales brasileños, reflejando una disminución del -0,59% respecto al cierre anterior de 6,07 reales, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un avance del 1,32%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -3,5%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, marcando su primer día consecutivo de descenso. La volatilidad actual del 10,71% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 13,58%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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