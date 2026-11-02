Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 2 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,55 quetzales, lo que representa una variación del 3,28% respecto al precio de cierre anterior de 0 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 3,37%, aunque en términos interanuales muestra una bajada del 5,95%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un avance tras un periodo estable. La volatilidad actual del 20,23% se mantiene ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 20,5%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.