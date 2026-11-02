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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 2 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se mantenía en 7,64 quetzales, igualando el precio de la jornada previa, según reporta Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días. La volatilidad actual del 18,73% es inferior a la volatilidad de referencia del 20,97%, lo que sugiere un escenario de mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,18%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,35%.

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