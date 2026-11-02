Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 2 de noviembre

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se mantenía en 7,64 quetzales, igualando el precio de la jornada previa, según reporta Dow Jones.
El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días. La volatilidad actual del 18,73% es inferior a la volatilidad de referencia del 20,97%, lo que sugiere un escenario de mayor estabilidad en el mercado cambiario.
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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,18%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,35%.