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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,57 dólares canadienses, lo que representa un incremento del 0,49% en comparación con el precio de cierre anterior de 1,56 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,19%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -3,29%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,26%, ligeramente superior a la volatilidad de referencia de 4,09%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado.

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