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Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 14 de octubre

La moneda europea registra un avance significativo respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 8,5 quetzales, lo que representa un aumento del 2,8% respecto al cierre anterior de 8,27 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experenciado un avance del 2,31%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -3,25%.

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El tipo de cambio euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento por un día consecutivo.

La volatilidad actual se sitúa en 32,15%, notablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,51%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado de divisas.

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