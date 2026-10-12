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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 12 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,43 dólares canadienses, con una variación porcentual de -0,07% en comparación con el precio de cierre anterior de 1,43. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,38%, mientras que en el último año su valor ha experimentado un incremento del 3,73%.

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La tendencia del dólar canadiense frente al dólar estadounidense ha sido negativa en los últimos días, con una caída sostenida durante un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,92%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,96%, indicando una estabilidad moderada en el par de divisas.

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