Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 14 de octubre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,43 dólares canadienses, mostrando una variación positiva del 0,56% respecto al precio de cierre anterior de 1,42. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,5%, mientras que en términos interanuales, su valor ha incrementado un 4,53%.

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En los últimos días, el tipo de cambio entre el dólar y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, con un incremento sostenido durante el último día.

La volatilidad actual del tipo de cambio, ubicada en 5,12%, está por encima de la volatilidad de referencia del 4%, lo que sugiere un entorno relativamente inestable en el mercado cambiario.