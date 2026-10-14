Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 14 de octubre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 3,11% respecto al precio de cierre previo de 7,41 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,11%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 1,87%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 33,71%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,96%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado.