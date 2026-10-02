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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 2 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 5,87 reales brasileños, manteniendo el mismo precio que al cierre de la sesión previa, con una ligera variación positiva del 0,08%. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,57%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 8,14%.

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El euro muestra una tendencia positiva frente al real brasileño, manteniéndose en esta dirección durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,71%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,43%, lo que indica una estabilidad en el mercado cambiario.

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