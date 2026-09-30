Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de 1,42 de la jornada anterior, con una variación porcentual del 0,2%, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,58%, mientras que en términos interanuales, ha mostrado una apreciación del 3,08%.

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El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar estadounidense durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,96%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,94%, indicando una fase de estabilidad en el mercado.