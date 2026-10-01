Noticias

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, sin cambios en comparación con el precio de cierre anterior, lo que representa una variación porcentual de -0,09% respecto a la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,53%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,25%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense muestra una tendencia negativa en los últimos días, manteniendo una caída sostenida durante un día consecutivo.

La volatilidad actual se sitúa en 2,43%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que sugiere un período de estabilidad en este tipo de cambio.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 1 de octubre

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 1 de octubre

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 1 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un alza respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 1 de octubre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 1 de octubre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este jueves

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 1 de octubre

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 1 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 1 de octubre

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 1 de octubre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 1 de octubre