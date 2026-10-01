Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, sin cambios en comparación con el precio de cierre anterior, lo que representa una variación porcentual de -0,09% respecto a la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,53%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,25%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense muestra una tendencia negativa en los últimos días, manteniendo una caída sostenida durante un día consecutivo.

La volatilidad actual se sitúa en 2,43%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que sugiere un período de estabilidad en este tipo de cambio.