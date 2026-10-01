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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,6 dólares canadienses, registrando una disminución del -0,85% respecto al precio anterior de 1,61. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,77%, mientras que en términos interanuales ha disminuido un 1,1%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una disminución continua por un día. Actualmente, la volatilidad del 5,82% supera la volatilidad de referencia del 4,12%, indicando una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.

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