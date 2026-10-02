Belén Esteban, dispuesta a ajustar cuentas con Víctor Janeiro, Terelu Campos y Rosa Benito: "Ya lo veréis"

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Llegó día. Después de una semana en la que se ha convertido en la absoluta protagonista de la crónica rosa, Belén Esteban se sienta en el plató de '¡De Viernes!' esta noche con una entrevista que promete dar mucho que hablar. Un regreso a Mediaset tres años después del final de 'Sálvame' en el que no solo tendrá que enfrentarse a las declaraciones de Julia Janeiro confirmando que Jesulín de Ubrique le va a poner una demanda como un castillo porque solo ha contado mentiras, sino también responder a los ataques de Rosa Benito, Chayo Mohedano y Amador Mohedano -que la han tachado de "mala persona", yendo Rosa un paso más allá al asegurar que le da "náuseas" pensar en ella-; Víctor Janeiro -que la ha acusado de llevar 20 años generando dinero hablando de su hermano y lamentando que por su guerra se han perdido muchos momentos de su sobrina Andrea Janeiro-; y Laly Bazán, que ha revelado que su hermana Carmen Bazán lo está pasando muy mal por esa "bocachanclas" de la que ya están hartos toda la familia. Y, por si fuera poco, se verá las caras en directo con Terelu Campos tras el fin de su amistad a raíz de las duras declaraciones que en su día hizo de Alejandra Rubio y que la hija de María Teresa Campos no le perdona.

Horas antes de su reaparición, Belén se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press y ha confesado que "hoy es el día. Estoy un poco... A ver, no voy a mentir, estoy un poco nerviosa. Y también estoy, llevo cuatro años sin entrar en Mediaset y he estado muchos años allí. Y también, a ver, entrar y ver todo, pues eso también creas que no, no me ayuda para tranquilizarme".

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Dispuesta a ajustar cuentas con todo y con todos, la 'patrona' ha reconocido sin embargo que no tiene claro cómo reaccionará al tener de nuevo frente a frente a Terelu a pesar de que muchos insisten en que no dudará en pedirle perdón públicamente: "Bueno, esta noche en 'De viernes' lo veréis. Es que no puedo adelantar una cosa que no... Es que no sé ni cómo va a ser" ha admitido, dejando en el aire si va en son de paz o con ganas de decirle cuatro cosas.

A la que no ha dudado en contestar, aunque ha asegurado que no quiere hacerlo porque es "una señora mayor que creo que tiene 85 años" es a Laly Bazán después de que asegurase que quiere el dinero de su entrevista para gastárselo en el bingo como hacía antes. "¿Pero a qué bingo iba? ¿Al Bosque y Ubrique que no hay? Pregunto. Y no quiero ir más allá porque es mayor. No quiero responder a esta señora. Bueno, esta señora se ha visto que ha ido mil veces a programas de televisión. Es más, fue '¿Dónde estás, corazón?' a poner verde a su sobrino y a la mujer de su sobrino. Pero no quiero meterme con una señora que es mayor. Creo, me parece, que no lo vi, vi así un poco que tiene 85 años y como comprender no voy a contestar" ha sentenciado, tras dejar claro que además de Carmen Bazán, "mi madre también. ¿Eh? Mi madre también" ha sufrido mucho todos estos años.

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Respecto a lo que ha contado la tía de Jesulín de que al torero no le gustaba que se fuese de bares, Belén se ha mostrado tajante: "Pues no sé, porque en El Bosque solo había un bar. Se inventa todo pero yo estoy muy tranquila. Yo os digo que pasó un embarazo para ir de bar en bar. Un embarazo, con una bebé, o sea es que me parece todo... Pero no la voy a contestar, creo que ya ha contestado de más a esta señora" ha zanjado.

Su respuesta a Víctor Janeiro, Chayo, Amador Mohedano y Rosa Benito se la reserva para esta noche, invitando a todo el mundo a ver el programa "porque escucharme, yo voy a contar mi historia y esta noche lo veis". "Yo voy a contar mi historia. Como me dicen unos amigos, media España te quiere y media España te odia, que también un poco... Pero quiero dar las gracias a la gente que siempre ha estado conmigo. Las gracias, porque cuando tú cuentas una historia y la gente la sigue recordando es por algo" ha zanjado, aumentando las expectativas sobre lo que contará en el plató de '¡De Viernes!'.

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