Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 23 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,7 quetzales, lo que representa un aumento del 2,55% frente al precio de cierre anterior de 8,48 quetzales, según Dow Jones.

El euro registró un avance del 2,4% en la última semana, aunque ha experimentado una disminución del 1,19% en el último año.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 33,32%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia de 20,09%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado.