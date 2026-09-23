Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 23 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,7 quetzales, lo que representa un aumento del 2,55% frente al precio de cierre anterior de 8,48 quetzales, según Dow Jones.

El euro registró un avance del 2,4% en la última semana, aunque ha experimentado una disminución del 1,19% en el último año.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 33,32%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia de 20,09%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 23 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 23 de septiembre

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 23 de septiembre

La divisa estadounidense ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 23 de septiembre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 23 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 23 de septiembre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 23 de septiembre

La moneda europea ha registrado un notable alza en comparación con la jornada anterior

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 23 de septiembre

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 23 de septiembre

Esta fue la cotización de apertura de la principal moneda europea al cambio dominicano

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 23 de septiembre