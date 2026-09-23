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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 23 de septiembre

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,41 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que el cierre anterior y registrando una variación del 0,23% respecto a la sesión previa, según Dow Jones.

El dólar estadounidense avanzó un 0,76% en la última semana, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,05%.

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El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio entre el dólar y el dólar canadiense se sitúa en 2,35%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado en este período reciente.

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