Santoral del día: conoce los santos que se celebran hoy

<p>El santoral es diferente cada día y recuerda a quienes se caracterizaron por sus buenas acciones. (Infobae/Jovani Pérez)</p>

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Buenas acciones, sacrificios mortales e incluso sucesos inexplicables surgidos por una aparente divinidad, son las razones por las que diferentes individuos fueron beatificados y canonizados por el Vaticano para llevar consigo el nombre de santo.

Todos los días marcados en el calendario, se conmemora la vida y muerte de estos seres, hombres y mujeres, que dedicaron su existencia a la iglesia católica misma que les valió el nombramiento.

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Este es el santoral del martes 22 de septiembre

Celebración del día: San Mauricio de Agauno y compañeros

En Agauno (hoy Saint Maurice d´Agaune), en la región de Valais, en el país de los helvecios, santos mártires Mauricio, Exuperio, Cándido, que siendo soldados, al decir de san Euquerio de Lyon, fueron sacrificados por su fe en Cristo, en tiempo del emperador Maximiano, juntamente con sus compañeros de la misma legión Tebea y el veterano Víctor, ilustrando así a la Iglesia con su gloriosa pasión (c. 302).

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Junto a este personaje hay otros santos y mártires a los que también se les celebra este martes 22 de septiembre como los siguientes:

Beato Vicente Sicluna Hernández (s. XX)

Beata María de la Purificación Vidal Pastor (s. XX)

San Ignacio de Sandone (s. XVIII)

Beato Germán Gozalvo Andreu (s. XX)

Beato José Marchandon (s. XVIII)

San Florencio (s. VI)

San Silvano de Levroux (s. V)

Beato Otón de Morimond (s. XII)

Santa Basila de Roma (s. IV)

Santa Salaberga (s. VII)

San Lautón de Coutances (s. VI)

San Emeramo de Ratisbona (s. VII)

Santa Emérita de Roma

Beato Dionisio Pamplona (s. XX)

Beato Juan Agramunt (s. XX)

Beato José Ferrer (s. XX)

Beato Carlos Navarro (s. XX)

Beato Ignacio Casanovas (s. XX)

Beato Francisco Carceller (s. XX)

Beato Matías Cardona (s. XX)

Beato David Carlos de Vergara (s. XX)

Beato Enrique Canadell (s. XX)

Beato Florentín Felipe (s. XX)

Beato Faustino Oteiza (s. XX)

Beato Manuel Segura (s. XX)

Santino obispo

Santa Iraides vírgen y mártir

La canonizacióEl origen de los santos

El papa Francisco celebra una misa a Nuestra Señora de los Siete Dolores en Sastin, Eslovaquia el 15 de septiembre del 2021. (REUTERS/David Cerny)

El santoral es el conjunto de personas (mujeres y hombres) que son veneradas por la Iglesia al ser proclamados como santos o beatos en una fecha determinada en el calendario.

En el trayecto hacia la canonización hay cuatro pasos: el primero es ser nombrado como siervo de Dios, el segundo es ser venerable; el tercer paso es ser beato y, finalmente, el cuarto paso es ser santo.

La beatificación sólo la pueden lograr los fieles que hayan fallecido con fama de ser santos en diversos sitios y este proceso se puede llevar a cabo de dos formas: a través de una causa de virtudes heroicas y la segunda es el martirio, es decir, si la persona murió a causa de su fe.

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Por otro lado, el proceso para convertirse en santo implica sumar el nombre de la persona santificada en el canon (lista de santos reconocidos) y con ello se permite que la comunidad creyente le rinda culto público y universal, en tanto, se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican altares, capillas y se reconoce su poder para interceder ante Dios.

Aunque la Iglesia no ha dado una cifra exacta, se cree que actualmente habría hasta nueve mil santos reconocidos. De acuerdo con el Martirologio Romano, actualizado en el 2005, la Iglesia Católica cuenta con al menos siete mil santos, aunque no se cuenta a los mártires, por lo que muchos piensan que incluso la cifra podría llegar a las 20 mil personas.

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En la historia reciente, el Papa Juan Pablo II logró canonizar a 388 santos, mientras que el papa Francisco ha batido todos los récords luego de que al día de hoy ha canonizado a 898 santos, 800 de ellos al mismo tiempo.

Una imagen de Juan Pablo I en una iglesia de su ciudad natal, Canale d'Agordo, Italia (Chico Harlan/The Washington Post)

La Iglesia católica en el mundo

El catolicismo es una de las religiones que más se practican en el mundo. Los datos más recientes del Vaticano -particularmente de su Anuario Estadístico Eclesial- señalan que hay más de mil 360 millones de católicos en el orbe.

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El continente americano es donde más católicos prevalecen, con casi la mitad de los registrados por el Vaticano, siendo más de una cuarta parte ubicados en Sudamérica.

En los últimos años, el Vaticano ha dado cuenta que la presencia de católicos ha aumentado de forma importante en dos continentes: Asia -particularmente el Medio Oriente- y África.

En contraste, los religiosos en Europa han ido a la baja, mientras que en Oceanía se han mantenido estables.