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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 8,8 quetzales, lo que representa un incremento del 2,66% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,57 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un avance de 2,14 puntos, mientras que en un análisis interanual se observa una subida del 0,99%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, manteniéndose al alza durante el último día.

Actualmente, la volatilidad en este tipo de cambio se sitúa en 31,91%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia de 20,1%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.

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