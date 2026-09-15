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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 15 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este martes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,95 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,35% respecto al precio anterior de 5,92 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una subida del 0,65%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del 2,74%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva, marcando un avance sostenido tras un día consecutivo de incremento. La volatilidad actual del 7,84% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 10,45%, lo que sugiere un periodo de mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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