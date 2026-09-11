Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 11 de septiembre

Guardar

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en 8,86 quetzales, lo que representa un aumento del 2,84% respecto al precio de cierre anterior de 8,62 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance de 0,09, mientras que en términos interanuales, su variación ha sido del 1,74%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, reflejando un interés creciente en la moneda europea. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 25,63%, superando la volatilidad de referencia de 19,81%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado.