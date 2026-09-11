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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 11 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,63 quetzales, lo que representa un incremento del 3% respecto al precio de cierre previo de 7,41 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance del 0,04%, mientras que en términos interanuales, el activo muestra una apreciación del 1,85%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, lo que indica un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual se sitúa en 24,47%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 20,05%, lo que sugiere una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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