Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 10 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo valor que en la jornada previa y registrando una ligera disminución del -0,05% respecto al precio de cierre anterior de 1,61, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un leve descenso del -0,13%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del -1,22%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense presenta una tendencia negativa en los últimos días, con una caída sostenida durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 2,54%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,15%, lo que sugiere una mayor estabilidad en este segmento del mercado cambiario.