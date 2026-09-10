Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 10 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniéndose sin cambio respecto al precio de cierre anterior, también de 1,38, con una leve variación porcentual al alza de 0,14% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un ligero descenso del 0,1%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 1,92%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de ganancias frente al dólar canadiense.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,01%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado.