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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 10 de septiembre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro ha cotizado a 8,86 quetzales, registrando un incremento del 2,94% respecto al precio de 8,61 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,23%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,95%.

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El tipo de cambio del euro frente al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, al mantenerse en alza durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 26,94%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 19,91%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

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